Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность международной группы, участники которой подозреваются в изготовлении и сбыте фальшивой иностранной валюты

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Пензенской, Оренбургской и Саратовской областей пресечена деятельность организованной группы.
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