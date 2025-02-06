Джимми Батлер согласился подписать продление контракта на 2 года и 121 миллион долларов с «Голден Стэйт»

Форвард (35 лет, 201 см) перейдет в «Голден Стэйт» из «Майами» в результате многостороннего обмена, в рамках которого «Хит» получат форвардов Эндрю Уиггинса, Пи Джей Такера и драфт-пик 1-го раунда.