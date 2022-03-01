«Мы не выгоняли американцев за вторжение США в Ирак. Так почему должны россиян?» Коллимор о российских игроках в европейских лигах

Стэн Коллимор против запрета для российский игроков выступать в европейских лигах. В понедельник ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от всех турниров.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх