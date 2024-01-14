Кравцов: бой Бетербиева и Бивола состоится, когда решится вопрос по трансляции

Российский тренер по боксу Эдуард Кравцов сообщил, когда состоится поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и обладателем пояса Всемирной боксёрской ассоциации (WBA Super) Дмитрием Биволом.