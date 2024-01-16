Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Долгоигающий вред сталинских репрессий

Долгоигающий вред сталинских репрессий

Сейчас многие удивляются «мягкости» нашего государства, которое игнорирует даже громких представителей пятой колонны, покуда они не переходят определённую грань.

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Комментарии
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Александр Раевский
.
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15 час.
Александр Раевский
Не статья, - а бред какой то!!!
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15 час.
Л
Лариса
Чушь собачья. А если бы не было войны(любой, выбирай- не хочу), .....а если бы не было Колумба ..... ,и т.д и.т.п.
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3 час.

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