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Из горящего ТЦ в Уфе спасли десятки животных из контактного зоопарка

Из горящего ТЦ в Уфе спасли десятки животных из контактного зоопарка

В Уфе устанавливают причины крупного пожара в одном из торговых центров. Известно, что огонь вспыхнул на втором этаже, затем перекинулся на третий и уже через несколько минут охватил все здание и крышу на площади в полторы тысячи квадратных метров.

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