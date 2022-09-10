Из горящего ТЦ в Уфе спасли десятки животных из контактного зоопарка

В Уфе устанавливают причины крупного пожара в одном из торговых центров. Известно, что огонь вспыхнул на втором этаже, затем перекинулся на третий и уже через несколько минут охватил все здание и крышу на площади в полторы тысячи квадратных метров.
В Уфе устанавливают причины крупного пожара в одном из торговых центров. Известно, что огонь вспыхнул на втором этаже, затем перекинулся на третий и уже через несколько минут охватил все здание и крышу на площади в полторы тысячи квадратных метров.
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