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Планета Пульс

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Приём витамина D во время беременности обеспечивает крепкие кости детям на долгие годы

Витамин D вырабатывается наиболее эффективно тогда, когда тень от солнца короче роста человека Новое исследование показало, что у женщин, которые во время беременности ежедневно принимали добавки с витамином D, дети имели более крепкие кости, причём эффект сохраняется до среднего возраста.

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