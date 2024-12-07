Приём витамина D во время беременности обеспечивает крепкие кости детям на долгие годы

Витамин D вырабатывается наиболее эффективно тогда, когда тень от солнца короче роста человека Новое исследование показало, что у женщин, которые во время беременности ежедневно принимали добавки с витамином D, дети имели более крепкие кости, причём эффект сохраняется до среднего возраста.