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Царьград

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NYP: брат экс-президента Обамы заявил, что он по-прежнему управляет США

NYP: брат экс-президента Обамы заявил, что он по-прежнему управляет США

Сводный брат экс-президента США Барака Обамы считает, что он по-прежнему управляет страной.Бывший президент США Барак Обама по-прежнему управляет страной и будет играть важную роль в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Камалы Харрис.

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