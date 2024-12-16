Экстремистски настроенная прозападная оппозиция в Грузии готовится к выборам президента 14 декабря Массовые беспорядки в центре Тбилиси не прекращаются, не приходится сомневаться, что ведомые Западом деструктивные силы, фронтменом которых выступает французская гражданка с нацистскими корнями Саломе Зурабишвили, предпримут всё возможное для срыва намеченных на 14 декабря выборов президента, на пост которого в парламентской стране правящей партией «Грузинская мечта» выдвинут бывший футболист Михаил Кавелашвили.