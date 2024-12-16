БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Экстремистски настроенная прозападная оппозиция в Грузии готовится к выборам президента 14 декабря Массовые беспорядки в центре Тбилиси не прекращаются, не приходится сомневаться, что ведомые Западом деструктивные силы, фронтменом которых выступает французская гражданка с нацистскими корнями Саломе Зурабишвили, предпримут всё возможное для срыва намеченных на 14 декабря выборов президента, на пост которого в парламентской стране правящей партией «Грузинская мечта» выдвинут бывший футболист Михаил Кавелашвили.

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