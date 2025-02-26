Россия не собирается присоединять Руину

Виталий Золотухин

Мы, русские, обязаны освободить наши исторически испокон веков русские земли и наших русских людей, живущих на этих землях, которым, против их воли, вписали в паспорта придуманную паскудную "!украинскую" национальность. Так называемый "укрАинец" был придуман и утверждён на 12 съезде ВКП(б) в 1923 году. Наука этнография, этногенез такого этноса не знают. Это неопровержимые исторические и научные факты. Факты, которые, - неопровержимые!