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Россия не собирается присоединять Руину

Россия не собирается присоединять Руину

На тему уже начавшейся (или продолженной с усилением) истерики беглохохлов и подсвинков, осознавших, что Россия действительно не собирается ни присоединять всю укроину, ни «освобождать» всех её жителей.

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Комментарии
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Виталий Золотухин
Мы, русские, обязаны освободить наши исторически испокон веков русские земли и наших русских людей, живущих на этих землях, которым, против их воли, вписали в паспорта придуманную паскудную &quot;!украинскую&quot; национальность. Так называемый &quot;укрАинец&quot; был придуман и утверждён на 12 съезде ВКП(б) в 1923 году. Наука этнография, этногенез такого этноса не знают. Это неопровержимые исторические и научные факты. Факты, которые, - неопровержимые!
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4 час.
Виталий Золотухин
Бывшей в употреблении &quot;укрАины, просто - б/у, не должно быть на политической карте мира.
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4 час.
Питер Столыбин
А оно мне лично, как и многим миллионам сограждан, всё это так необходимо?!
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3 час.
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