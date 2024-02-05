Португальские ученые заявили о противораковых свойствах в белых грибах и шампиньонах Ирэн ОрлонскаяНовое исследование, проведенное учеными из португальского университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору, принесло интересные выводы о противораковых свойствах благородных белых грибов и обычных шампиньонов.
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