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Португальские ученые заявили о противораковых свойствах в белых грибах и шампиньонах

Португальские ученые заявили о противораковых свойствах в белых грибах и шампиньонах

Португальские ученые заявили о противораковых свойствах в белых грибах и шампиньонах Ирэн ОрлонскаяНовое исследование, проведенное учеными из португальского университета Траз-уш-Монтиш и Алту-Дору, принесло интересные выводы о противораковых свойствах благородных белых грибов и обычных шампиньонов.

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