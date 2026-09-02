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Ученые опровергли самые популярные мифы о здоровье

Ученые опровергли самые популярные мифы о здоровье

Несмотря на накопленные человечеством знания, некоторые научные мифы продолжают существовать. Например, убеждения, что люди используют только 10% мозга, нервные клетки не восстанавливаются, а для здоровья необходимо выпивать не менее двух литров воды в день.

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