«Барселона» и «Олимпиакос» проведут встречу по Умтити в понедельник. Пуча хочет «Гэлакси»

В ближайшее время «Барселону» могут покинуть защитник Самюэль Умтити и хавбек Рики Пуч. По сведениям ESPN, каталонцы в понедельник проведут встречу с представителями «Олимпиакоса», на которой обсудят переход французского игрока в чемпионат Греции на правах аренды на один сезон.
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