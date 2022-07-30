«Барселона» и «Олимпиакос» проведут встречу по Умтити в понедельник. Пуча хочет «Гэлакси»

В ближайшее время «Барселону» могут покинуть защитник Самюэль Умтити и хавбек Рики Пуч. По сведениям ESPN, каталонцы в понедельник проведут встречу с представителями «Олимпиакоса», на которой обсудят переход французского игрока в чемпионат Греции на правах аренды на один сезон.