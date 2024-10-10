Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 856 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Аркадий Цыганов
    Зато красиво могут критиковать других 😂Помните полгода н...
  • Поль Меерсон
    Грузины перед тремя русскими царями пол бородами подметали, чтоб их в Российское подданство приняли и от геноцида тур...«Настоящий ультим...
  • Владимир Минаков
    " Сторожук живёт в Ялте с 2022 года, владеет компанией "Гарант групп"."        Судя по фамилии -   этнический украине...ОПАСНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ...

"Немыслимая наглость": Чиновник из Таджикистана оскорбил депутата Матвеева. Русские встали на защиту мгновенно

"Немыслимая наглость": Чиновник из Таджикистана оскорбил депутата Матвеева. Русские встали на защиту мгновенно

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Таджикский чиновник Шохин Самади оскорбил депутата Государственной Думы Михаила Матвеева, когда русский парламентарий заговорил о русофобии учебников в Таджикистане и о геноциде русских людей, произошедшем в 90-х годах прошлого века.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх