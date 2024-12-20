Введен дополнительный рейс автобуса в карельский поселок

Женщины добились улучшения автобусного сообщения между Петрозаводском и Эссойлой Участники общественной организации «Женсовет «Эссойльчанка» обратились с проблемами к депутату, заместителю председателя Комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики Валентине Пивненко.
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