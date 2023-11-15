Государство обязано выплатить более 5 тысяч евро по делу Робулец

Республика Молдова была осуждена по делу Робулец в ЕСПЧ. Таким образом, государство обязано выплатить истице более 5 тысяч евро после того, как суд признал жалобу приемлемой на основании пункта 1 статьи 6 Конвенции о правовой безопасности, сообщает адвокат Виолета Гашицой, отмечает Noi.
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