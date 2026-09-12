The Boys: How Every Main Character Dies In The Series

Across five seasons, The Boys sends its biggest characters out in brutal, bizarre, tragic, and darkly funny ways, from early shocks to final showdowns.
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