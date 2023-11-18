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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Самсонов выиграл 4-й матч в сезоне, отбив 27 бросков «Детройта» из 29

Илья Самсонов отбил 27 бросков из 29 в матче с «Детройтом» (3:2). Вратарь «Торонто» одержал 4-ю победу в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 9 игр.

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