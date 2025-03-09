Несгибаемые: женщины на фронте помогают приближать победу в СВО

РИА Новости/Евгений Биятов Те, кто находится далеко от зоны боевых действий, привыкли воспринимать происходящее в зоне СВО через сухие сводки военного ведомства, цифры, стрелочки на картах, кадры, сделанные преимущественно издалека с помощью дронов.