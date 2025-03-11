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Царьград

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Маск заявил об участии украинских IP-адресов в атаке на соцсеть X

Маск заявил об участии украинских IP-адресов в атаке на соцсеть X

Перебои в работе соцсети возникли накануне примерно у половины пользователей.Американский предприниматель и владелец социальной сети X Илон Маск заявил, что зафиксированные IP-адреса, участвовавшие в кибератаке на платформу, принадлежат Украине.

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