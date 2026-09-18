NBC: Рубио принял решение отказаться от сделки с Ираном в апреле в Пакистане

Американский госсекретарь Марко Рубио принял решение отказаться от сделки с Ираном во время переговоров с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистане в апреле, передаёт телеканал NBC News со ссылкой на осведомлённого чиновника.
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