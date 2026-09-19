Памфилова сообщила о распространении дипфейков на выборах

В ходе избирательной кампании распространяются дипфейки разного рода, их число будет только расти. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова, передает РИА Новости.
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