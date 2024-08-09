300 интеллектуалов и политиков со всего мира поддержали Венесуэлу

Попытку государственного переворота в Венесуэле, осуществляемую правой оппозицией после президентских выборов, коллективно осудили более 300 интеллектуалов и политиков из разных стран, включая лауреатов Нобелевской премии мира и бывшие президентов, 9 августа сообщает Prensa Latina.