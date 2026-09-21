Школьникам из Астраханской области напомнили о правилах безопасности на железной дороге

В рамках месячника «Уступи дорогу поездам!» сотрудники Харабалинской дистанции пути провели открытый урок для учеников средней школы города Харабали Астраханской области.
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