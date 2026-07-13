Будь в курсе✴

Внезапная смерть регулярно критиковавшего Россию американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является странной и может быть связана с ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».