Смерть критиковавшего Россию сенатора Грэма связали с «Искандером»

Внезапная смерть регулярно критиковавшего Россию американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является странной и может быть связана с ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер».
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