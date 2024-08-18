Юрист ответил, можно ли прописать в трудовом договоре денежные штрафы Ирэн ОрлонскаяМногих россиян волнует вопрос: возможно ли включить в трудовой договор условие о денежных штрафах? Согласно трудовому законодательству, работодатель может накладывать дисциплинарные взыскания на сотрудника только в тех случаях, когда это прописано в самом трудовом законодательстве или в коллективном соглашении.
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