Юрист ответил, можно ли прописать в трудовом договоре денежные штрафы Ирэн ОрлонскаяМногих россиян волнует вопрос: возможно ли включить в трудовой договор условие о денежных штрафах? Согласно трудовому законодательству, работодатель может накладывать дисциплинарные взыскания на сотрудника только в тех случаях, когда это прописано в самом трудовом законодательстве или в коллективном соглашении.