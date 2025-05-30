Китай агрессивно вытесняет Россию из казахстанской ядерной сделки

Гонка за строительство первой в Казахстане атомной электростанции, похоже, ужесточается. Российская энергетическая компания «Росатом» уже давно, судя по всему, настроена на получение строительного контракта, но Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC) выходит вперед и делает весомый шаг в победе над конкурентами.