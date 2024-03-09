Модель в 1/43. Ferrari 612 P Can Am #23

Производитель: Redline RL150 Ограничение модели: 1 из 500 Тип: Гонки Год: 1968 Чемпионат: Кубок вызова Канада-США (Раунд 6) Гонка: Can-Am Лас-Вегас Результат гонки: Не смог финишировать Двигатель: Феррари V12 4v 6221,6 куб.
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