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  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
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    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

Экстренные службы находятся на месте происшествия В своем Telegram-канале Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал сообщение о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Истра.

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