Собянин: Направлявшиеся к Москве беспилотники уничтожены ПВО

Экстренные службы находятся на месте происшествия В своем Telegram-канале Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал сообщение о том, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО) в городском округе Истра.