"За рулём" назвал альтернативу новому "Патриоту"

Издание "За рулём" назвало два иностранных автомобиля, способных заменить новый УАЗ "Патриот".В качестве альтернативы новому "Патриоту" за 1,68-2 млн рублей журнал "За рулём" предлагает рассмотреть покупку подержанных иномарок в этой ценовой категории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии