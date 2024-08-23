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"За рулём" назвал альтернативу новому "Патриоту"

"За рулём" назвал альтернативу новому "Патриоту"

Издание "За рулём" назвало два иностранных автомобиля, способных заменить новый УАЗ "Патриот".В качестве альтернативы новому "Патриоту" за 1,68-2 млн рублей журнал "За рулём" предлагает рассмотреть покупку подержанных иномарок в этой ценовой категории.

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