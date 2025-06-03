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Царьград

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Цены на молоко и бананы взлетели: итоги недельного мониторинга цен

Цены на молоко и бананы взлетели: итоги недельного мониторинга цен

Александр Абрамов из ИПЭИ сообщает о подорожании молока "Домик в деревне" и бананов в российских магазинах.

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