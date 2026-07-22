Жители Камчатки показали огромный выброс пепла с вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до девяти тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
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