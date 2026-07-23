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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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King Power может продать «Лестер». Клуб потерял 71,1 млн фунтов в АПЛ-2024/25, 124 млн акционерных займов списали в прошлом году

Тайские владельцы « Лестера » изучают возможности продажи клуба. По данным Financial Times, компания King Power связалась с инвестиционными банкирами из Citigroup (финансовый конгломерат в США – Спортс’‘), чтобы обсудить потенциальных покупателей.

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