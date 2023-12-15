В Ханты-Мансийском АО четверо человек пострадали в ДТП

В Ханты-Мансийском АО произошло ДТП между двумя грузовиками и микроавтобусом, сообщает ТАСС. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков не уделил достаточного внимания дорожно-метеорологическим условиям и выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, который от удара отбросило еще на другой грузовик ГАЗ.