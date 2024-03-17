Должна ли Россия вернуть «румынское золото» по требованию Европарламента

«Западные партнеры» продолжают свой курс на эскалацию конфликта с Россией. Европейский парламент поддержал претензии Бухареста и потребовал от Москвы вернуть Румынии ее «национальное достояние» в виде ее бывшего золотого запаса и прочих ценностей.