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Регионы России

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Кэм Тэлбот установил рекорд НХЛ по победам в составе девяти клубов

Кэм Тэлбот установил рекорд НХЛ по победам в составе девяти клубов

39-летний Тэлбот отразил 20 из 22 бросков в основное время и овертайме, при этом в серии буллитов не пропустил ни одной шайбы.

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