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«Ведомости»: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций

«Ведомости»: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций

АО «Роснано», созданное после реструктуризации государственной «Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии», могут ликвидировать из-за финансовых проблем, которые углубились на фоне санкций Запада против России, сообщили «Ведомости».

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