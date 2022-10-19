«Ведомости»: «Роснано» могут ликвидировать из-за санкций

АО «Роснано», созданное после реструктуризации государственной «Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии», могут ликвидировать из-за финансовых проблем, которые углубились на фоне санкций Запада против России, сообщили «Ведомости».
АО «Роснано», созданное после реструктуризации государственной «Российской корпорации и инвестора в нанотехнологии», могут ликвидировать из-за финансовых проблем, которые углубились на фоне санкций Запада против России, сообщили «Ведомости».
Свежие комментарии