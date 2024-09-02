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У берегов Норвегии нашли мертвого российского «кита-шпиона»

У берегов Норвегии нашли мертвого российского «кита-шпиона»

Туша кита-белухи Хвальдимира, подозревавшегося в шпионаже в пользу России, была найдена у берегов Норвегии, сообщила норвежская организация по защите животных Marine Mind 2 сентября на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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