ОПЕК+ получит помощь России сразу после новогодних праздников Татьяна АрестоваЭкономический кризис, вызванный падением цен на нефть и распадом альянса ОПЕК, вынудил Саудовскую Аравию искать способы восстановить свою экономику.
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