Индекс MCXRGBI опустился до 111,33 базисных пунктов, большинство ликвидных ОФЗ показали снижение, кроме выпусков № 26233 и № 26243, которые выросли на 0,1%.
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