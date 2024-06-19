"Ъ": ФСБ и МВД провели более 50 обысков по делу нерентабельных шахт

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и министерства внутренних дел (МВД) провели более 50 следственных мероприятий по уголовному делу о хищении средств через госучреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ).