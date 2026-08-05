TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

«Я возьму автомат»: Лайма Вайкуле заявила о готовности защищать Латвию с оружием в руках

«Я возьму автомат»: Лайма Вайкуле заявила о готовности защищать Латвию с оружием в руках

Певица Лайма Вайкуле в интервью радиостанции Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) прокомментировала гипотетическую возможность вторжения России на территорию Евросоюза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии