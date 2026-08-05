«Я возьму автомат»: Лайма Вайкуле заявила о готовности защищать Латвию с оружием в руках

Певица Лайма Вайкуле в интервью радиостанции Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) прокомментировала гипотетическую возможность вторжения России на территорию Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии