Реабилитолог Мин Ю указал на главную ошибку, которую совершают люди при возникновении боли в спине. Как отметил Ю, при появлении боли в спине полный покой до исчезновения дискомфорта зачастую кажется лучшим решением.
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