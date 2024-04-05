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Террорист из «Крокуса» передавал визуальную информацию своему куратору: в телефоне боевика подробный план

Террорист из «Крокуса» передавал визуальную информацию своему куратору: в телефоне боевика подробный план

Это выяснилось после изучения телефонов преступников. По данным СК РФ. Также на устройстве присутствовали изображения украинского флага, герба, бронетехники, людей в военной форме и «украинской почтовой марки с нецензурным жестом» на обороте, установленные на фоне разрушенных домов.

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