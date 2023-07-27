Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

Андрей Stan

Плевать на немцев и чехов.Пусть сами разбираются с ляхами... Но надо "возвращать" 2/3 В.Пруссии, действительно подаренной Сталиным... ))) Если предположить "размен" территорий... То чехи вернут Тешинскую область, Немцы Силезию и Померанию... А ляхам заткнуть их трухляк Галицией... ))) Уж кто кто, а ляхи припомнят галичанам и Волынскую резню. Процесс дебандеризации будет проведен максимально быстро и жестко...И реституцию... Многие запасены окажутся в борделях и бараках... ))) Калининградская область "вырастет" в размерах. И по сути, перестанет быть эксклавом... С учетом присоединения не только основных земель В.Прусии, но и Мемеля (Клайпеды)... И боюсь, "Сувалкский коридор" станет "существенно" уже... ))) Это если допустить существование Литвы... А Эстония и Латвия были вообще куплены у шведов... )))