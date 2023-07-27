ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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    Какие чувства? Их вообще щадить нельзя - наемников поляков в плен не брать, уничтожать на месте! Да и с самой Польшей...Русские слишком м...
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    Ха=ха-ха!!!! Молодец Марик, всем пользу принёс!!!!МАРКИЗ

Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

Замечание В.В. Путина: «Именно благодаря Советскому Союзу, позиции Сталина Польша получила значительные земли на западе, земли Германии.

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Комментарии
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Наталия Фамилия
Следующий польский шаг - восстановление Освенцима ???????
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7 час.
Андрей Stan
Плевать на немцев и чехов.Пусть сами разбираются с ляхами... Но надо &quot;возвращать&quot; 2/3 В.Пруссии, действительно подаренной Сталиным... )))                                                                      Если предположить &quot;размен&quot; территорий... То чехи вернут Тешинскую область, Немцы Силезию и Померанию... А ляхам заткнуть их трухляк  Галицией... ))) Уж кто кто, а ляхи припомнят галичанам и Волынскую резню. Процесс дебандеризации будет проведен максимально быстро и жестко...И реституцию... Многие запасены окажутся в борделях и бараках... ))) Калининградская область &quot;вырастет&quot; в размерах. И по сути, перестанет быть эксклавом... С учетом присоединения не только основных земель В.Прусии, но и Мемеля (Клайпеды)... И боюсь, &quot;Сувалкский коридор&quot; станет &quot;существенно&quot; уже... ))) Это если допустить существование Литвы... А Эстония и Латвия были вообще куплены у шведов... )))
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3 час.
MS
Mikhail Stepanov
Какие чувства? Их вообще щадить нельзя - наемников поляков в плен не брать, уничтожать на месте! Да и с самой Польшей похоже придётся разбираться очень жестко!
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1 час.

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