Вынесен приговор по делу о хищениях в институте госслужбы и управления

Пятью годами условно вместо запрошенных гособвинителем шести реальных лет заключения отделался бывший директор Института госслужбы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Игорь Барциц, обвиняемый в махинациях с зарплатами.
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