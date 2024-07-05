Отбили желание лезть: «Удар возмездия» настиг «элитную» бригаду Зеленского за попытки вылазок в Россию Юлия СоколоваВ ночь на 4 июля российские войска провели успешную операцию против базы 1-й президентской бригады Национальной гвардии Украины, которая находится в Вышгороде, северном пригороде Киева.
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