АЗС «Татнефть» обвиняют в продаже некачественного бензина: какие доказательства есть у жительницы Челябинска, заправившей Lada Granta

В Челябинске произошел неприятный инцидент с одной автовладелицей, заправившейся на АЗС «Татнефть». По ее словам, после заправки полного бака машина начала глохнуть, а в бензине были обнаружены песок и вода.
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