Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года

На награду претендуют Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Пеп Гвардиола («Ман Сити»), Хаби Алонсо («Байер»).
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