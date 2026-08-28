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Во Владимире пять человек спасены на пожаре в многоквартирном доме

Во Владимире пять человек спасены на пожаре в многоквартирном доме

Огненное ЧП случилось на улице Перекопский военный городок в доме №6 «А» в седьмом часу вечера 27 августа.

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